Locri. Il sindaco Macrì si scaglia contro l’ipotesi di accorpare il Liceo Classico all’Istituto d’Arte

Locri (Reggio Calabria). Il sindaco di Locri, Francesco Macrì, ha preso posizione contro l’ipotesi di accorpare il Liceo Classico “Ivo Oliveti” all’Istituto d’Arte. Una decisione che è stata deliberata in sede di Provveditorato Regionale senza che in merito ci sia stata alcun pronunciamento ufficiale da parte della Provincia di Reggio Calabria, organismo delegato a predisporre l’eventuale unione. Questa mattina il sindaco, insieme all’assessore alla Cultura Francesco Commisso, ha incontrato il dirigente scolastico del Liceo Classico, professore Nunzio Lauretta, per discutere sull’incresciosa situazione che si è venuta a creare. Macrì ha immediatamente preso visione dei possibili risvolti che potrebbero incidere negativamente sullo storico Liceo locrese ed ha constatato, attraverso l’assessore provinciale Ercole Nucera, che la Provincia non ha deliberato alcun accorpamento con l’Istituto d’Arte. Semmai, è questa la posizione emersa, è l’Istituto d’Arte che potrebbe essere accorpato con il Liceo Artistico o con l’ex Istituto Magistrale. Comunque, secondo quanto appreso dal sindaco, mancano i presupposti per l’asserito accorpamento del Liceo Classico, in quanto il numero degli iscritti dell’istituto per il prossimo anno supera abbondantemente il minimo stabilito dalla legislazione corrente. Il Primo cittadino ha poi assicurato la propria presenza alla riunione che si terrà martedì prossimo presso il Liceo Classico e non ha escluso di costituirsi con la Provincia di Reggio Calabria contro l’ipotizzato accorpamento del Liceo Classico all’Istituto d’Arte, una scelta che gli appare incomprensibile e fortemente penalizzante per il territorio.