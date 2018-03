Incendiato il portone di uno studio legale

Reggio Calabria. Questa notte ignoti hanno incendiato il portone dello studio legale dell’avv. Paola Carbone, sito in via Battaglia. La scoperta è stata fatta questa mattina, alle 8, all’ora di apertura. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, diretto dal vice questore aggiunto Fabio Catalano con la collaborazione del commissario capo Enrico Palermo, quelli della Squadra Mobile diretta da Renato Cortese, e gli specialisti del Gabinetto regionale di Polizia Scientifica. Il portone d’ingresso dello studio legale è stato quasi interamente distrutto e annerito dalle fiamme.

Sulla vicenda è intervenuto oggi il Consiglio dell’Ordine provinciale degli avvocati, che si è riunito in seduta straordinaria per esprimere «forte e severa condanna – è scritto in un comunicato – per l’inaccettabile atto delittuoso che colpisce la collega e, con lei, la società civile e l’intera avvocatura reggina». L’organismo manifesta «affettuosa, totale e piena vicinanza all’avv. Paola Carbone».