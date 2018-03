L’assessore Caligiuri: “L’albo regionale esalterà la qualità delle associazioni culturali”

Catanzaro. L’assessore regionale alla Cultura, Mario Caligiuri, ha commentato l’approvazione del riordino del registro delle associazioni culturali da parte della Giunta Regionale. “Molte sono le associazioni culturali che operano in Calabria. Attraverso l’albo regionale – ha dichiarato Caligiuri – intendiamo esaltarne la qualità e promuovere sviluppo economico e sociale”. L’Esecutivo presieduto da Scopelliti intende qualificare gli operatori della cultura, per costruire una Calabria basata sull’economia della conoscenza. Il registro attuale – informa una nota dell’ufficio stampa della Giunta regionale – conta circa 700 soggetti iscritti secondo regole formali. Il riordino prevede che l’iscrizione avvenga sulla base di criteri di qualità come la vitalità dell’associazione, le ricadute economiche prodotte con l’attività culturale e la visibilità sui media. Le associazioni e le istituzioni culturali avranno 60 giorni di tempo, a decorrere dal 16 marzo 2011, per aggiornare la loro iscrizione o per proporne una nuova sulla base dei nuovi criteri. Gli aggiornamenti avverranno poi con cadenza semestrale secondo le stesse regole. Sul sito della Regione Calabria www.regione.calabria.it, nell’area di interesse “Cultura”, è possibile acquisire maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione e scaricare i moduli da compilare. Successivamente sarà pubblicato l’albo completo delle associazioni riconosciute, le quali saranno le uniche a poter accedere ai contributi regionali.