A3. Terremoto e misure di sicurezza: domenica esercitazione predisposta dalla Prefettura

Reggio Calabria. La Prefettura rende noto che nell’ambito delle attività connesse all’applicazione del piano di emergenza predisposto per il tratto autostradale interessato dai lavori di ammodernamento dell’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, ha ritenuto di particolare rilievo realizzare un’apposita esercitazione che abbia come finalità la valutazione delle misure di sicurezza a tutela della incolumità pubblica e della circolazione stradale, anche con riferimento alle conseguenze sulle infrastrutture viarie in seguito ad un evento sismico. In particolare, lo scenario dell’esercitazione, in programma per il prossimo 3 aprile, tende a focalizzare i probabili effetti sul territorio di un terremoto di media intensità che produrrebbe :

– una frana e conseguente incidente stradale sulla A3;

– la segnalazione di potenziali compromissioni di alcuni manufatti autostradali con conseguente attivazione dell’ente gestore per le necessarie verifiche tecniche post-evento.

Di seguito il testo integrale del decreto emesso in merito dal Prefetto di Reggio

– Premesso che con ordinanza n. 3628 del 16 novembre 2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 278 del 29/11/2007, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Prefetto di Reggio Calabria Commissario delegato per l’attuazione degli interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità in relazione ai lavori di ammodernamento del tratto autostradale A/3 tra Bagnara Calabra e Reggio Calabria;

– Considerato che, ai sensi dell’art.1 punto 2 della predetta ordinanza, il Commissario Delegato deve provvedere a porre in essere gli interventi finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità relativamente a blocchi prolungati del traffico ;

– Considerato che nell’ambito delle attività connesse all’applicazione del piano di emergenza predisposto per il tratto autostradale in questione, è stata organizzata una esercitazione per testare le misure di sicurezza a tutela della incolumità pubblica e della circolazione stradale, anche con riferimento alle conseguenze sulle infrastrutture viarie in caso di evento sismico;

– Visto che l’esercitazione avrà luogo nel tratto autostradale del VI macrolotto, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 di domenica 3 aprile 2011;

– Atteso che si rende necessario provvedere alla chiusura al traffico del tratto autostradale interessato in entrambe le direzioni di marcia dagli svincoli di Scilla a Villa S. Giovanni direzione sud e da Campo Calabro a Scilla direzione Nord, con conseguente deviazione del traffico leggero sulla SS 18 e la deviazione del traffico pesante sulla SS106;

– Visto l’art. 1 comma 2 dell’Ordinanza n. 3628/2007;

Decreta

In relazione alla esercitazione programmata per testare l’efficacia del piano di emergenza nel tratto autostradale del VI macrolotto compreso tra i Comuni di Scilla e Campo Calabro dalle ore 8.30 alle ore 13.00 di domenica 3 aprile 2011

è interdetto il transito dei veicoli in entrambi i sensi di marcia nel tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Scilla -Villa S.Giovanni direzione sud, Campo Calabro -Scilla direzione nord ;

i veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, destinati al trasporto di persone e cose provenienti dall’A/3 con direzione sud saranno deviati, attraverso lo svincolo Scilla sulla S.S. 18 e rientreranno in autostrada attraverso lo svincolo di Villa S. Giovanni ;

i veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, destinati al trasporto di persone e cose provenienti dall’A/3 con direzione nord saranno deviati, attraverso lo svincolo di Campo Calabro, sulla S.S. 18 e rientreranno in autostrada attraverso lo svincolo di Scilla ;

è interdetto il transito di veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, compresi gli autobus, con esclusione del traffico locale, sul tratto della S.S. 18 compreso tra i comuni di Scilla e Villa S. Giovanni;

è interdetto il transito autostradale dei veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, compresi gli autobus, nel tratto tra gli svincoli di Gioia Tauro e Villa San Giovanni; pertanto i mezzi provenienti dall’A/3 con direzione nord e diretti verso la città di Reggio Calabria o in Sicilia potranno percorrere la S.S. 106 raggiungendola attraverso lo svincolo di Rosarno, mentre quelli in partenza da Reggio Calabria o provenienti dalla Sicilia con direzione nord, potranno percorrere la S.S. 106 e proseguire in autostrada attraverso lo svincolo di Rosarno.

Il Comandante della Sezione Polizia Stradale di Reggio Calabria, in qualità di responsabile del piano di emergenza per il tratto autostradale in questione, coordinerà l’applicazione delle misure necessarie al fine di assicurare il maggior grado di sicurezza alla circolazione ed alla tutela della pubblica incolumità.

Alla presente ordinanza sarà assicurata la massima pubblicità attraverso i mezzi di diffusione televisivi, radiofonici ed informatici.

Il Prefetto Luigi Varratta