Messina. Arrestati per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e lesioni personali

Messina. Alle prime ore di questa mattina, intorno alle ore 1:00, nell’ambito di un’attività finalizzata al controllo del territorio per la prevenzione e la repressione dei reati, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno arrestato due individui, di cui uno extracomunitario, per resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. A finire in manette, due individui già noti alle Forze dell’Ordine, identificati in A.G.B. di 56 anni nato in Argentina ma cittadino italiano residente a Milazzo bracciante, ed K.A. di 25 anni nato in Marocco, irregolare sul territorio nazionale. In particolare, l’equipaggio di una gazzella dei Carabinieri mentre era impegnato in un servizio di controllo del territorio, ha notato un’autovettura che effettuava delle manovre pericolose per la circolazione stradale, nei pressi della via Garibaldi di Messina. Immediatamente, i Carabinieri hanno intimato l’alt al conducente dell’autovettura sulla quale viaggiavano altri due individui, i quali però, nonostante l’intimazione di fermare il veicolo, acceleravano la loro marcia intraprendendo una rocambolesca fuga per le vie cittadine. Prontamente, dopo avere lanciato l’allarme tramite la Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Messina, i militari dell’Arma, che frattanto avevano raggiunto l’autovettura in fuga, riuscivano a bloccarla nella centralissima via I° Settembre, trasferendo poco dopo i tre prevenuti, di cui due cittadini extracomunitari, rispettivamente di nazionalità marocchina e di nazionalità tunisina, presso gli uffici del Nucleo Radiomobile, anche al fine di garantire un maggiore cornice di sicurezza per il personale operante. Nella circostanza, atteso che due dei prevenuti, continuavano a profferire frasi minacciose nei confronti dei Carabinieri, gli stessi venivano invitati alla calma ma, per tutta risposta, si scagliavano con violenza contro i militari dell’Arma, che nonostante l’aggressione, riuscivano ad immobilizzarli, traendoli in arresto, per resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. Nella circostanza, due Carabinieri riportavano lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 6 e 4 giorni quattro. A quel punto, il 56enne conducente dell’autovettura, mostrava un particolare stato di alterazione psicofisica, veniva invitato a sottoporsi all’accertamento con l’etilometro. Nella circostanza, stante il rifiuto di quest’ultimo, lo stesso veniva segnalato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. Nel corso dei successivi accertamenti finalizzati a risalire all’identità personale dei due cittadini extracomunitari, emergeva che gli stessi risultavano destinatari di provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale, emessi rispettivamente dal Prefetto di Palermo e dal Prefetto di Messina e, pertanto, gli stessi venivano segnalati all’autorità giudiziaria anche per violazione della vigente normativa sull’immigrazione. Dopo le formalità di rito, i due venivano condotti presso il Tribunale di Messina dove, il Giudice, successivamente alla convalida dell’arresto, condannava i due prevenuti alla pena di anni uno di reclusione, disponendo la liberazione degli stessi.