Elezioni provinciali e comunali del 15 e 16 maggio 2011: ecco come si vota

Reggio Calabria. Come noto, domenica 15 maggio 2011, dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e lunedì 16 maggio 2011, dalle ore 7.00 alle ore 15.00, si svolgeranno le operazioni di voto per la elezione del Presidente della Provincia e per il rinnovo del Consiglio Provinciale.

Nelle stesse date si voterà anche per la elezione dei Sindaci e per il rinnovo dei Consigli Comunali di Ardore, Bagnara Calabra, Bova, Camini, Casignana, Galatro, Gerace, Locri, Mammola, Melicuccà, Melicucco, Monasterace, Palizzi, Reggio Calabria, Roghudi, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, Sant’Agata del Bianco, Scilla, Siderno, Sinopoli, Staiti, Stilo e Taurianova.

Si rammenta inoltre che, a decorrere dal corrente anno 2011 troveranno applicazione le nuove norme in materia di contenimento delle spese degli enti locali che hanno disposto la riduzione del 20% del numero di consiglieri provinciali e comunali.

Si ricorda, altresì, che in virtù della suddetta riduzione del numero dei consiglieri provinciali, sono stati rideterminati i collegi uninominali provinciali le cui tabelle sono state approvate con D.P.R. 30 novembre 2010, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 271 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 288 del 10 dicembre 2010.

PRESENTAZIONE LISTE E CANDIDATURE

Si informa che i gruppi di candidati per le elezioni provinciali e le liste recanti le candidature e per le elezioni comunali devono essere presentate – ai rispettivi uffici competenti a riceverle – dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di venerdì 15 aprile 2011 e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di sabato 16 aprile 2011.

In particolare, per le elezioni provinciali, la presentazione dei gruppi di candidati deve essere fatta, nel periodo suindicato, alla segreteria dell’Ufficio Elettorale Centrale costituito presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria.

Per quanto concerne le elezioni comunali la presentazione deve essere fatta alla segreteria del Comune per il quale le candidature vengono proposte.

Allo scopo di garantire l’immediato rilascio delle certificazioni e l’espletamento degli altri adempimenti connessi alla presentazione delle liste, gli uffici comunali rimarranno aperti ininterrottamente nei giorni di venerdì 15 e sabato 16 aprile 2011 negli orari previsti per la presentazione delle candidature nonché nei giorni di martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 aprile, anche nelle ore pomeridiane.

COLORE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE E DIMENSIONE DEI CONTRASSEGNI

Si informa che i colori prescelti per le schede di votazione sono: giallo per le elezioni provinciali e azzurro per le elezioni comunali.

Si ribadisce che, come già avvenuto in occasione delle precedenti elezioni, sulle schede di votazione i contrassegni delle liste e gruppi di candidati saranno riprodotti nella dimensione di centimetri 3 di diametro.

TESSERA ELETTORALE

Si ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a carattere permanente.

Si invitano, quindi, gli elettori a voler verificare per tempo il possesso della tessera elettorale e che sulla stessa non risultino esauriti gli spazi ivi contenuti per la certificazione dell’esercizio del diritto di voto al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato al più presto, evitando di concentrare tali richieste nei giorni della votazione.

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati gli uffici elettorali comunali rimarranno aperti da martedì 10 maggio a sabato 14 maggio 2011 dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e nei giorni della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

SITO INTERNET DELLA PREFETTURA

Si informa, infine, che sul sito internet della Prefettura all’indirizzo www.prefettura.it/reggiocalabria/ sono già consultabili le pubblicazioni nn. 4 e 5 contenenti le “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature” rispettivamente per le elezioni provinciali e per le elezioni comunali.

REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale, n. 77, del 4 aprile 2011 sono stati pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2011 con i quali è stata fissata, per i giorni di domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011, la data di svolgimento di quattro referendum popolari abrogativi previsti dall’articolo 75 della Costituzione.

Per i referendum in questione, come noto, trovano applicazione le modalità di voto per corrispondenza da parte degli elettori italiani residenti fuori dal territorio nazionale, fatta comunque salva la possibilità dei medesimi elettori di optare per il voto in Italia.

Pertanto, gli elettori italiani residenti all’estero che intendono esercitare in Italia il diritto di voto per i suddetti referendum devono inviare l’opzione, per posta o mediante consegna a mano, all’ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza, che dovrà pervenire improrogabilmente entro il 14 aprile 2011, utilizzando preferibilmente l’apposito modulo predisposto dal Ministero degli Affari Esteri.

Il suddetto modulo d’opzione potrà essere reperito dai nostri connazionali residenti all’estero presso i Consolati, i patronati, le associazioni, i “Comites” oppure in via informatica sul sito del predetto Ministero www.esteri.it, su quello del proprio Ufficio consolare e sul sito di questa Prefettura all’indirizzo www.prefettura.it/reggiocalabria/.

Maggiori e più dettagliate informazioni, per i nostri connazionali residenti all’estero che si trovassero temporaneamente in Italia, potranno essere assunte direttamente presso l’ufficio elettorale dei Comuni della Provincia o di questa Prefettura, dove è possibile, tra l’altro, reperire il modulo per comunicare l’opzione del voto in Italia.