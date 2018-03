Il Movimento PA.C.E. aderisce ufficialmente alla coalizione di centrodestra

Reggio Calabria. Il Movimento PA.C.E. (Patto Cristiano Esteso), dopo la Convention del 2 aprile scorso che, in una grande cornice di pubblico, ha visto alternarsi i contributi di molti esponenti della politica cittadina di tutti gli schieramenti, ha intrapreso un percorso di confronto sui programmi e sui temi che ritiene più urgenti in vista della definizione delle alleanze per la prossima tornata elettorale. A conclusione di questo percorso, annunciamo la nostra partecipazione, alle elezioni ormai prossime, tra le fila della coalizione di centrodestra, sia in città che in provincia, avendo individuato in Arena e Raffa (e negli schieramenti che li sostengono) validi interlocutori rispetto alle tematiche da noi proposte: solidarietà, socialità di giustizia, lavoro e sviluppo turistico. La nostra scelta, come già avevamo annunciato, non è né ideologica né tantomeno di comodo: è una scelta funzionale allo sviluppo ed alla manifestazione del modello sociale cristiano, operata individuando nella possibile convergenza di idee e programmi sinergici tra Comune, Provincia e Regione uno degli elementi cardine della prossima stagione amministrativa, anche in vista dell’introduzione del federalismo fiscale, in quanto solo politiche coordinate tra gli enti locali potranno dar vita ad uno sviluppo di scala sostenibile dalla nostra comunità, garantendo obiettivi condivisi ed il loro raggiungimento. Metodo politico, dunque, indirizzato alla costruzione del bene comune e non pregiudizi ideologici che troppo spesso rendono la classe dirigente schiava e subordinata a logiche che alimentano la lotta e la distruzione del bene comune: questa la scelta di PA.C.E.

Massimo Ripepi

Coordinatore Nazionale PA.C.E.