Mercoledì in Aula Magna “A. Quistelli” conferenza su “Educazione, Speranza Città: in ascolto per servire”

Reggio Calabria. Mercoledì 13 aprile alle 18:00 presso l’aula magna di ateneo “Quntelli” della mediterranea si svolgerà, organizata dall’ufficio diocesano educazione, scuola, università, dal titolo: “Educazione Speranza, Città: ascoltare per servire” dopo il saluto di S.E. Rev.ma Mons. Vittorio Mondello arcivescovo metropolita di Reggio Calabria – Bova, gli interventi del dott. Vincenzo Geria, coordinatore provinciale dell’ATP di Reggio (ufficio scolastico regionale) e del dottor Antonio Romeo, direttore amministrativo della Mediterranea, restituiranno una panoramica sui bisogni educativi del mondo della scuola e dell’università. Don Valerio Chiovaro, direttore dell’ufficio diocesano, educazione, università, università (UDESU) presenterà la struttura e i servizi dell’uficio di curia. Don Maurizio Viviani, direttore dell’uficio nazionale educazione, scuola, università, della conferenza episcopale Italiana relazionerà sugli orientamenti pastorali dell’episcopato italiano per il decennio 2010 – 2020. Educare alla vita buona del vangelo . Sono invitati a partecipare, in particolare, tutti coloro che spendono il loro impegno in ambito educativo: le famiglie, i docenti, i formatori, gli studenti, gli operatori del mondo scolastico e universitario.