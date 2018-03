Fondazione “Ricoveri Riuniti”. L’assessore Minasi: “Da Canale strumentalizzazioni a fini di propaganda”

Reggio Calabria. E’ davvero singolare come nei periodi preelettorali la fantasia di alcuni candidati ai ruoli istituzionali diventi talmente galoppante da contorcere addirittura la realtà. Non possono passare inosservate, infatti, le esternazioni di Massimo Canale riguardo la neocostituita fondazione “Ricoveri Riuniti”. Dichiarazioni che devono essere confutate sia per rendere il giusto merito al lungo e complesso lavoro svolto dalle Politiche Sociali, sia per chiarire ai reggini quali siano le vere, e aggiungerei pulite, ambizioni di questo nuovo soggetto. Innanzitutto, mi stupisce quanto affermato da Canale: non solo si tratta di un’analisi strumentale e dettata da unici fini propagandistici, bensì diventerebbe la testimonianza di come egli, sempre pronto alla critica e a gridare allo scandalo, non sia stato per niente attento ai contenuti di una proposta passata in Commissione e quindi al vaglio del Civico Consesso di cui il consigliere fa parte. Se avesse letto accuratamente i contenuti della delibera si sarebbe accorto come la Fondazione non sia affatto assimilabile ad un ente di natura ospedaliera. Anzi, tutto il contrario. E non lo ribadisce l’assessore alle Politiche Sociali, ma lo esprime l’atto costitutivo che, cito testualmente, dice: “La Fondazione, che non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale” e perciò, ribadisco a Canale, non ha assolutamente competenze sanitarie. Altra questione posta in essere, con zelo e fervore, dal consigliere riguarda la delicata questione degli LSU ed LPU del Comune: egli, paladino dei più deboli, che ha incontrato questi lavoratori parlando loro di false promesse indirizzate negli anni passati, dovrebbe informarsi adeguatamente. Intanto sulla normativa e le recenti vicende giurisprudenziali che non permettono una loro stabilizzazione (che ritengo giusta e legittima), se non a fronte di un concorso aperto. E, poi, aspetto assolutamente da non sottovalutare, dovrebbe sapere che la Fondazione “Ricoveri Riuniti”, oltre alle finalità già ribadite, persegue anche l’obiettivo di far confluire tutti i precari del settore delle Politiche Sociali, trasformando così i loro rapporti di lavoro. A nessun altro sarà garantito accesso come dipendente nella Fondazione, così come avverrà in seguito per la Società di attrazione investimenti. Inoltre, visto che non si tratta (rischio di annoiare, ma ‘repetita iuvant’) di una fondazione ospedaliera, gli Lsu ed Lpu che vi si impegneranno manterranno le loro professionalità: cioè continueranno a fare ciò di cui sono soliti occuparsi. Ritengo perciò poco delicato parlare del dramma della precarietà come condizione ‘utilitaristica alla macchina delle promesse elettorali’, pur essendo a conoscenza delle prospettive appena descritte. La stessa Fondazione, poi, rappresenta uno strumento di integrazione socio – sanitaria e rivestirà in tal senso un ruolo ben preciso. Ma forse Canale ha la memoria corta e non ricorda di quando queste medesime argomentazioni sono state affrontate nelle sedi istituzionali idonee. Vorrei anche sottolineare che socio unico della Fondazione è e resterà il Comune di Reggio Calabria: i privati vi potranno intervenire con donazioni, ma senza alcun tipo di controllo sulla stessa (anche questo è specificato nello statuto che avrò cura magari di inviare al consigliere). Ecco perché, leggendo della sua sensibilità alla tematica, e sperando di non dover ritornare a sviscerare ulteriormente l’argomento, invito il consigliere Canale ad intervenire con qualche contribuito per sostenere le attività della Fondazione come, in passato, molti reggini più fortunati di altri, fecero in occasione dell’istituzione dei Ricoveri Riuniti.

Tilde Minasi

Assessore comunale alle Politiche Sociali