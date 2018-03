Lercara Friddi. Scoperta evasione fiscale milionaria

Lercara Friddi (Palermo). Le Fiamme Gialle della Tenenza della Guardia di Finanza di Lercara Friddi, guidate dal Maresciallo Francesco Melis, nell’ambito dell’attività istituzionale di contrasto all’evasione fiscale, negli ultimi tre mesi hanno intrapreso e concluso otto verifiche fiscali nei confronti di altrettante imprese operanti nel territorio della circoscrizione, che comprende, oltre a Lercara Friddi, i Comuni di Alia, Castronovo di Sicilia, Roccapalumba e Vicari.

Nell’esecuzione dell’attività ispettiva, i militari della Tenenza hanno appurato che su otto imprese sottoposte a verifica, ben cinque erano completamente sconosciute al fisco, non avendo ottemperato, nei periodi d’imposta sottoposti ad ispezione, alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello unico) ed al versamento delle relative imposte (Iva ed Irap), non dichiarando redditi imponibili per complessivi 1.846.000 Euro.

L’evasione dell’imposta sul valore aggiunto ammonta complessivamente ad euro 300 mila in gran parte addebitabile a due dei soggetti economici controllati che hanno nascosto all’erario più di un milione di Euro.

Nell’ambito delle attività istituzionali di polizia economico e finanziaria, sono stati inoltre eseguiti 17 controlli fiscali, anch’essi in maggior parte irregolari. Controlli riferiti al riscontro del regolare adempimento degli obblighi ai fini dell’i.v.a. e delle imposte dirette ed alla regolare fruizione delle prestazioni sociali agevolate, queste ultime in materia di spesa sanitaria, bonus scolastici ed altri ambiti nel settore della spesa pubblica nazionale.