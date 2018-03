Santa Venerina. Arrestato dai Carabinieri per evasione

Santa Venerina (Catania). I Carabinieri di Santa Venerina hanno arrestato, in flagranza di reato, il catanese Elia Raciti, 19enne, per evasione. Il giovane, sottoposto al regime degli arresti domiciliari per una rapina commessa in Acicatena nel luglio del 2010, è stato bloccato dai militari mentre passeggiava per le vie del centro. L’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza.