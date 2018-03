Con il Centro Agape le vacanze estive sono all’insegna del volontariato

Reggio Calabria. Come ogni estate il “Centro Agape” offre la possibilità ai giovani, dai 18 anni in su, di vivere un’esperienza di vacanze estive che coniugano solidarietà e formazione. Lo scopo del campo è aiutare gli altri divertendosi, intrecciare nuove amicizie dando una mano concreta, reale, confrontarsi e mettersi alla prova. Le attività che l’associazione promuove vanno dall’animazione per bambini disagiati, al servizio a favore di persone con disabilità Per partecipare ai campi di lavoro non è necessario avere competenze particolari, ma disponibilità a mettersi in relazione con gli altri, ad accogliere ed a farsi accogliere. I campi si svolgono prevalentemente d’estate, in turni di una settimana, da domenica a domenica. I partecipanti finanziano con una quota le spese di vitto e alloggio, Per gli aderenti ai campi sono previsti per il mese di Giugno degli incontri di preparazione. Il programma estate 2011 prevede tre campi di volontariato: nel mese di luglio, dal 27 al 31, a Melito Porto Salvo, Campo vacanza al mare con bambini Rom, presso il Centro Villa Falco. E’ un centro che si occupa di disagio mentale giovanile ed accoglienza in genere. I volontari saranno chiamati a svolgere attività di animazione e servizio per i bambini Rom.

Nel mese di agosto, dal 9 al 16, a Cucullaro di Gambarie d’Aspromonte, soggiorno di vacanza e servizio con persone con disabilità e famiglie. Il campo è promosso dalla Piccola Opera Papa Giovanni, onlus che promuove e gestisce servizi per persone con disabilità psichica e mentale. Nel mese di settembre, dal 4 all’8 a Capo Vaticano, soggiorno di vacanza al mare con persone con disabilità. “Chiediamo ai giovani una settimana di impegno in estate. Non offriamo altro che la possibilità di fare un’esperienza forte, ore di lavoro e di vita comunitaria, con un grande ideale: offrire un frammento della nostra vita per gli altri. In una società stanca e ipocrita ti proponiamo un breve guizzo di volontariato allo stato puro, senza preclusioni politiche, religiose o razziali. Vieni a conoscerci, ti aspettiamo”.

Centro Agape