Dalla Regione 53 milioni di euro per l’adeguamento delle strutture scolastiche

Roma. Cinquantatre milioni di euro sono stati assegnati alla Regione Calabria dal Governo per interventi di adeguamento delle strutture scolastiche regionali alle norme vigenti. La notizia – informa una nota dell’ufficio stampa – è stata ufficializzata nel corso di una riunione specifica svoltasi a Roma, presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti alla presenza del sottosegretario Mario Mantovano e dei vertici del Dipartimento Regionale Lavori Pubblici della Calabria. Si tratta di un importante riconoscimento che consentirà di avviare una serie di adeguamenti strutturali degli edifici scolastici, mirati al consolidamento ed una maggiore sicurezza degli stessi. Tali interventi si inquadrano in una più complessiva programmazione che il Dipartimento Lavori Pubblici della Regione intende avviare, incluse le opere previste per l’adeguamento antisismico degli edifici. L’azione scaturisce dall’esigenza di tutti i 409 Comuni della Calabria che si trovano in aree ad alto rischio sismico. Soddisfazione per tale finanziamento è stata espressa dal presidente della Regione Giuseppe Scopelliti e dall’assessore regionale ai Lavori Pubblici Giuseppe Gentile, i quali hanno evidenziato l’ulteriore grande attenzione manifestata dal Governo Nazionale nei confronti della Calabria