Catania. I Carabinieri arrestano due spacciatori

Catania. I Carabinieri di Catania Librino hanno arrestato, in flagranza di reato, i pregiudicati catanesi M.B., 28enne sorvegliato speciale, e O.F., 18enne, per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. I militari, dopo aver notato i due mentre cedevano lo stupefacente ad occasionali acquirenti, li hanno bloccati e trovati in possesso, in via residuale, di alcune dosi di cocaina. Gli arrestati, concluse le formalità di rito, sono stati associati presso la Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.