Palmi. Infantino (PdCI): “Dopo l’attacco dei consiglieri comunali del Pdl il sindaco dia subito le dimissioni”

Palmi (Reggio Calabria). Ai luogotenenti palmesi del Governatore della Calabria non è bastata la nomina di Ernesto Reggio a vice sindaco della città e il rimpasto della Giunta per garantire il cammino dell’attività amministrativa. Ieri, infatti, abbiamo assistito ad un teatrino che si ripete da oltre un anno. L’ennesimo consiglio comunale andato deserto per mancanza di numero legale e l’affondo contro il sindaco, durante una conferenza stampa, dei consiglieri comunali del Pdl. I consiglieri del Pdl hanno dato il ben servito al sindaco convinti ormai della necessità di un controllo diretto di Palazzo San Nicola con una persona di fiducia di Scopelliti. Non c’è dubbio, infatti, che dietro questa crisi c’è la “manina” del presidente della Regione che mal sopporta la presenza dell’ex Questore alla guida della città evidentemente ritenuto politicamente poco affidabile, nonostante la sua recente adesione nei ranghi del partito di Berlusconi. Di fronte a questo desolante scenario crediamo che ci sia poco da commentare. Anzi, a nostro avviso un solo atto rimane da fare al sindaco e che andiamo ripetendo isolatamente da mesi: le dimissioni irrevocabili. Al centrosinistra palmese spetta adesso rinsaldare le fila e prepararsi adeguatamente a riprendere le redini della città che a questo punto non può essere lasciata nelle mani di gente senza scrupoli che ha dimostrato di non avere a cuore gli interessi generali della nostra comunità.

Enzo Infantino (PdCI)