I nomi dei sette medici destinatari di informazione di garanzia nell’inchiesta dei Ros su presunte perizie false per le cosche

Reggio Calabria. Sono sette i medici destinatari di informazione di garanzia notificata dai Ros dei Carabinieri, nell’ambito dell’inchiesta sulle perizie redatte in favore di alcuni boss della ‘ndrangheta consentendone la scarcerazione per motivi di salute. Si tratta di un’inchiesta collegata alle indagini Reale e Villa Verde, rispettivamente coordinate dalla Dda di Reggio Calabria e di Catanzaro. I sette destinatari di informazione di garanzia, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, sono: Arturo Ambrosio (74 anni, dirigente della casa di cura Villa Verde di Cosenza), Franco Antonio Ruffolo (57 anni, psicologo della casa di cura Villa Verde di Cosenza), Gugliemo Quartucci (58 anni, proprietario e direttore sanitario della casa di cura Villa degli Oleandri di Mendicino), Vincenzo Cesareo (direttore sanitario dell’ospedale di Praia a Mare), Gabriele Quattrone (di 52 anni); Wanda Raho (di 62 anni) e Massimiliano Cardamone (di 36 anni).

I primi due, Ambrosio e Ruffolo, sempre secondo quanto riportato dall’Ansa, sono i due medici indagati per concorso esterno in associazione mafiosa che secondo l’accusa avrebbero favorito Andrea Mantella e Francesco Scrugli, esponenti di spicco della ‘ndrangheta, nel periodo in cui sono stati ricoverati a Villa Verde; tra le contestazioni mosse contro i due professionisti quella di aver messo a disposizione utenze telefoniche grazie alle quali i due ‘ndranghetisti avrebbero svolto riunioni con altri affiliati. Cesareo, invece, è quel candidato, poi risultato non eletto, che secondo l’accusa si sarebbe rivolto al boss Giuseppe Pelle per dirimere alcuen questioni legate alla candidatura all’interno del proprio partito. la lista Socialisti Uniti. Questa mattina i carabinieri hanno perquisito gli studi di Cesareo e Quartucci, nell’ospedale di Praia a Mare ed alla casa di cura Villa degli Oleandri.