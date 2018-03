Messina. Ragazza diciottenne arrestata dai Carabinieri per detenzione di droga

Messina. Ancora un proficuo servizio per il contrasto al locale mercato degli stupefacenti quello effettuato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina che, nella tarda mattinata di ieri, hanno arrestato una ragazza, A. A., diciottenne nata a Messina, in quanto trovata in possesso di 71 grammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” pronta per essere posta in commercio. In particolare, intorno alle ore 11:30 di ieri, una pattuglia del Nucleo Radiomobile Carabinieri di Messina, nel corso di un controllo di un congiunto della ragazza, detenuto agli arresti domiciliari, hanno percepito un particolare stato di disagio della giovane e, pertanto, hanno effettuato una perquisizione nelle stanze di pertinenza della stessa.

In tale circostanza, i Carabinieri hanno rinvenuto 71 grammi circa di marijuana, in parte già suddivisa in singole dosi, 120 euro in banconote di piccolo taglio, un bilancino digitale di precisione, un coltello da cucina, una bustina contenente vari semi di canapa indiana, un congegno “tritaerbe”, un coltellino a serramanico e sette buste in cellophane, verosimilmente utilizzate per il confezionamento della marijuana.

La sostanza stupefacente e il materiale sequestrato, opportunamente repertati, saranno trasmessi al RIS Carabinieri di Messina per le analisi qualitative e quantitative. Dopo l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, la ragazza è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi.