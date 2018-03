Al via domani il Tour del “ReggioAcanestroDay”

Reggio Calabria. Partirà oggi il Tour del Reggioacanestroday che, per la prima volta nella sua storia, farà tappa a Catanzaro.La prima “fermata” della manifestazione organizzata del giornale “on line” del basket calabrese, Reggioacanestro.it, infatti, sarà al PalaGreco di Catanzaro, a partire dalle ore 18 di venerdì 20 maggio. Si festeggerà la promozione in B D’Eccellenza dell’Indomita Catanzaro del presidente Giuliano Siciliano all’interno di una avvincente gara contro una selezione di “All Star” in arrivo dalla Calabria, dalla Sicilia e non solo. Alla manifestazione parteciperanno anche le ragazze del settore giovanile della Minindomita di Barbara Gemelli. Ritornando alla sfida, l’Indomita Catanzaro scenderà in campo con la formazione che è stata promossa dal campionato di B Regionale a quello di B D’Eccellenza:i playmaker saranno Silvia Esposito Vivino, Antonella Galati ed Helena Carbonari,le guardie Nicoletta Siciliano e Laura Pessolano, in ala agiranno l’argentina Dublo, Ginevra Coluccio e la capitana Giusy Amendola.Sotto canestro spazio per Fregola e Szafran. Il coach sarà Fabio Melissari. Riguardo la seconda selezione, quella delle sfidanti, c’è tanta curiosità: folta la rappresentanza dell’Olympia Basket Reggio Calabria, formazione che è reduce dal campionato in B D’Eccellenza. Catania,Cosenza e gli Stati Uniti d’America, invece, Ritornando all’evento stesso, lo staff ha previsto altre due tappe cariche di sorprese che riguarderanno la pallacanestro maschile e che proveranno a dar visibilità al nostro basket di Calabria.