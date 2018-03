Il Consiglio regionale della Calabria al salone del libro di Torino

Torino. Anche il Consiglio regionale della Calabria era presente con un suo stand al XXIV Salone internazionale del libro di Torino che si è tenuto nella sede del Lingotto dal 12 al 16 maggio. La partecipazione dell’Assemblea regionale all’importante manifestazione dedicata all’editoria, alla lettura ed alla cultura è stata fortemente voluta dal Presidente Francesco Talarico. La Calabria è stata ospite del Padiglione “Italia”, allestito in occasione del 150° anniversario dell’Unità, che ha riunito tutti i Consigli regionali in un unico spazio espositivo all’interno dell’Oval, la struttura nata per i Giochi olimpici invernali di Torino 2006. All’interno dello stand, organizzato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, la Biblioteca del Consiglio ha esposto opere di pregio e volumi collegati alla propria realtà territoriale e concernenti la celebrazione dei 150 anni; in particolare, i testi in vetrina hanno riguardato il Risorgimento in Calabria ed i calabresi che fecero l’Unità d’Italia. “Notevole interesse ha suscitato lo spazio espositivo allestito dalla nostra Assemblea legislativa” – ha detto il Presidente Francesco Talarico. “La scelta di uno stand unico, comune ai vari Consigli regionali in perfetta sintonia con lo spirito dei 150 anni, ha assunto, inoltre, un valore simbolico dell’unitarietà”. Tre le sezioni dello stand: la prima dedicata all’editoria istituzionale dei Consigli sul tema dell’Unità, la seconda riservata alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e la terza dedicata alle eccellenze editoriali dei diversi territori. Alla manifestazione si è registrato grande afflusso di pubblico. Numerosi i visitatori che hanno mostrato particolare interesse per lo stand della Conferenza con un bilancio positivo per il Salone del libro.