Gioia Tauro. La Giunta regionale ha disposto l’erogazione di 500 mila euro alle famiglie alluvionate

Gioia Tauro (Reggio Calabria). Oggi la Regione Calabria con deliberazione di Giunta Regionale del 20.5.2011 ha disposto l’erogazione immediata di 500.000 euro già stanziati in bilancio, quale prima tranche destinata al parziale ristoro dei danni subiti dalle famiglie alluvionate di Gioia Tauro il 2 novembre scorso in seguito all’esondazione del fiume Budello dalle famiglie alluvionate gioiesi. Si tratta solo di un primo aiuto a quei cittadini che hanno subito danni ben più ingenti e che vedranno l’Amministrazione comunale in prima linea fino a quando non sarà restituito a ciascuno di loro tutto ciò che hanno perso. Il sindaco Renato Bellofiore intende rivolgere, dunque, il: “Giusto plauso all’attività del governatore Giuseppe Scopelliti, del vicepresidente della Giunta Regionale, Antonella Stasi e dell’assessore regionale alle Politiche della Famiglia, Francescantonio Stillitani, che hanno dimostrato grande apertura e sensibilità alle istanze formulate per conto dei cittadini gioiesi. Ciò, soprattutto in considerazione del fatto che la somma è stata stanziata proprio in capo ai capitoli di bilancio dell’assessorato alle Politiche della famiglia sempre attento e vicino alle nostre richieste”. Nella giornata di ieri, perlatro, dietro sollecitazione del sindaco, la Provincia ha confermato che, tra circa un mese, partiranno i primi lavori per la messa in sicurezza del fiume Budello dalla zona del Ponte Ferroviario sino alla Foce. La Stazione Appaltante Provinciale ha infatti affidato un appalto di circa un milione di euro ed è imminente l’avvio dei lavori richiesti dal Sindaco in considerazione della necessità che tutta la zona, all’arrivo della prossima stagione invernale, sia in condizioni di assoluta sicurezza per famiglie ed aziende. Bellofiore sottolinea poi che: “Sono in corso costanti contatti con la Regione Calabria per ottenere il definitivo stanziamento di circa quattro milioni di euro destinati alla sistemazione della zona a monte del fiume Budello, quella cioè che ha causato la piena devastante. Certamente già nel prossimo mese di giugno partiremo con i primi interventi concreti e con le prime risposte che doverosamente dobbiamo ai cittadini”.