A3. Nella notte tra sabato e domenica chiusura del tratto tra Scilla e Villa in direzione sud

Reggio Calabria. Per effetto della chiusura sarà interdetta al traffico anche la rampa di ingresso in A3, in direzione Reggio Calabria, dello svincolo di Santa Trada. L‘Anas comunica che, dalle ore 22,00 di sabato 28 maggio alle ore 4,00 di domenica 29 maggio 2011, sarà chiuso al traffico il tratto dell’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria compreso tra gli svincoli di Scilla e Villa San Giovanni, dal chilometro 424,000 al chilometro 433,000, in direzione Reggio Calabria. Il provvedimento si rende necessario per la rimozione di un vecchio portale a messaggio variabile che interferisce con i lavori di realizzazione della nuova autostrada. Nelle ore di chiusura il traffico veicolare, proveniente da nord e diretto a Reggio Calabria, potrà uscire allo svincolo di Scilla, proseguire sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore” e rientrare in A3 allo svincolo di Villa San Giovanni. I dispositivi di traffico e i percorsi alternativi sono stati comunicati agli Enti e alle Istituzioni interessate. Si ricorda che l’informazione agli automobilisti sulla viabilità e sul traffico è assicurata attraverso le emittenti radio-televisive, il sito www.stradeanas.it e chiamando il numero verde 800.290.092.