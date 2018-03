Atam lancia una campagna anti-evasione

Reggio Calabria. Atam lancia una campagna contro l’evasione del pagamento del biglietto a bordo dei mezzi pubblici. Nel corso di un incontro con la stampa l’Amministratore Unico dell’azienda di trasporto, Vincenzo Filardo, ha illustrato le caratteristiche del fenomeno e le misure di contrasto che si intendono adottare, sottolineando la necessità di condividere con la cittadinanza quella che è una battaglia che fa appello al senso civico e alla responsabilità.

Il grado di evasione che interessa gli utenti di Atam, secondo una rilevazione effettuata a maggio del 2010 con la metodologia Asstra, è pari al 35% – a fronte di una media nazionale che si attesta a 19% – che si traduce per l’azienda reggina in mancati introiti per 700.000 euro l’anno. Un danno rilevante che Atam non può ulteriormente sostenere. Da qui la necessità di dare impulso ad una intensificazione dei controlli a bordo a cui abbinare una campagna informativa, per ricordare agli utenti del trasporto pubblico che il rispetto delle regole conviene a tutti.

“La nostra presenza oggi – ha affermato Vincenzo Filardo Amministratore Unico dell’Atam – ha molteplici significati. Innanzitutto ci preme sottolineare il sostegno all’attività dei nostri controllori che si confrontano quotidianamente con un lavoro difficile che noi vogliamo valorizzare. Secondo, poi, vogliamo rimarcare lo scarto che vi è tra i dati sull’evasione su scala nazionale e quelli che caratterizzano la nostra realtà, causando un danno enorme all’azienda. Invitiamo per tanto la cittadinanza, e quindi gli utenti, a darci una mano in quella che è una battaglia di civiltà. Perché se si invocano servizi efficienti dobbiamo essere consapevoli che è necessario pagarli. La nostra azienda perde ogni anno 700.000 euro in una situazione finanziaria già difficile e va ricordato, per altro, che ai titoli di viaggio della nostra città è applicata la tariffa più bassa d’Italia.”

“Avviamo un’intensificazione dei controlli contro l’evasione tariffaria – conclude Filardo – e in questo ancora una volta avremo accanto le forze dell’ordine. Un supporto fondamentale quello della Polizia di Stato che ci affianca, in particolar modo, nei controlli sulle corse serali laddove c’è anche un problema di sicurezza.”