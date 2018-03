Raccolta differenziata: le proposte di Nova Bovalino

Bovalino (Reggio Calabria). Mediante un comunicato diramato dall’ufficio stampa, il Movimento Nova Bovalino esorta l’esecutivo municipale a dichiarare formalmente, mediante un atto di indirizzo, priorità assoluta al problema dell’ambiente in generale e all’emergenza rifiuti in particolare, fissando con chiarezza e determinazione i criteri di raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso la modifica dell’attuale sistema. Nova Bovalino sollecita l’Amministrazione comunale a valutare tutte quelle che si ritengono essere delle soluzioni transitorie al fine di approdare ad una sistematica ed efficace raccolta differenziata “porta a porta”. “E’ ovvio – si legge nella nota – che per organizzare compiutamente la raccolta differenziata porta a porta servano tempo e investimenti. Ma è indubbio che occorre iniziare con un progetto che tenga conto di quello che si ha a disposizione. Nova Bovalino invita l’Amministrazione a iniziare subito la raccolta differenziata degli imballaggi (carta, cartone, plastica, vetro e alluminio), indicando una serie di linee guida anche per migliorare e regolamentare la racconta indifferenziata. La proposta di raccolta differenziata, così come esposta dal Movimento, non comporta costi maggiori rispetto a quelli sino ad ora sostenuti, bensì è tesa alla realizzazione di economie per il conferimento dei materiali in discarica, nonché di probabili utili derivanti dai provenienti della vendita dei materiali riciclati (vetro, alluminio, plastica, cartone ecc.). Al fine di evitare gli errori del passato (si pensi ai contenitori della differenziata collocati da LocrideAmbiente, sparsi in ogni dove e senza alcuna logica), occorrerebbe predisporre un piano di implementazione dei già esistenti luoghi di raccolta, dotandoli dei previsti cassonetti per la raccolta differenziata, creando così tante piccole Isole Ecologiche. Infine, per agevolare e incentivare il corretto conferimento dei rifiuti in maniera differenziata – conclude il comunicato – sarebbe opportuno promuovere un’idonea campagna di sensibilizzazione ed informazione a cura dell’Amministrazione Comunale, in collaborazione con tutte le realtà associative presenti sul territorio”.