Nella villetta di Santa Caterina intervengono i Rangers per restituire decoro e pulizia

Reggio Calabria. Nella mattinata di sabato 11 giugno 2011, alcune unità operative del Nucleo reggino dei Rangers D’Italia, armati di grande e buona volontà – oltre che di scope ramazze e sacchi per la spazzatura, (fornite dalla Società Leonia) – hanno provveduto alla pulizia della Villetta di Santa Caterina, che versava in condizioni veramente pietose. I Rangers D’Italia, sempre attenti, pronti, e vigili su tutto il territorio provinciale, davanti a quelle che possono essere le esigenze in materia di tutela della salute dei cittadini e salvaguardia dell’ambiente, non potevano certamente restare insensibili.

Non potevano certamente restare insensibili verso tutti quei bambini della zona che volendo giocare all’aria aperta, sfruttavano quello spazio di verde mal curato! Ovviamente, vista la continua presenza quotidiana di tutte queste persone, al più presto la zona doveva essere messa in sicurezza. Com’è nello stile di questa Associazione: detto, fatto. Tralasciando critiche, i soliti ed inutili discorsi a vuoto, ma applicando il detto “fatti e non parole”, hanno operato con scrupolosa attenzione per una pulizia straordinaria del luogo.

Garantire agli abitanti della zona un’area verde, pulita, ove poter passare qualche ora senza correre il rischio di tagliarsi con il vetro delle bottiglie di birra vuote, lasciate nelle aiuole e in mezzo ai vialetti, oppure inciampare in altro genere di rifiuti buttati per terra, o calpestare gli escrementi dei cani portati all’interno della villetta a soddisfare i loro bisogni da persone che non possono chiamarsi certamente corrette – e che violano il preciso divieto ben visibile e posto ad entrambi i lati della citata villetta -. A tal proposito, i Rangers d’Italia, in applicazione al loro mandato di Guardie Zoofile; tengono a precisare, che non esiteranno a fare rispettare detta ordinanza di divieto. Purtroppo la causa principale dei danni recati all’ambiente, siamo sempre noi uomini, la cosiddetta società civile. I volontari di questa associazione, sono tutte persone che prestano la loro opera, in tempi e modi che la propria attività di lavoro, concede a ciascuno di essi. Ovvero, dedicano parte del loro tempo libero, trascurando spesso impegni di famiglia ed altro, a questi compiti di volontariato. La tutela e la salute dei cittadini e della collettività occupa il primo posto nella lunga serie di attività che svolgono con spirito di sacrificio e abnegazione; qualità che se al giorno d’oggi trovassero una maggiore applicazione da parte di tutti, contribuirebbero a rendere questa nostra città certamente migliore.

Antonino Franco