Vela. Domenica di promozione dello sport in mare con l’Open day del Circolo Velico Reggio

Reggio Calabria. Giornata promozionale della vela e porte aperte al Circolo Velico Reggio alla cittadinanza, per sfatare il mito che la vela o il surf non sono sport per tutti. L’estate è alle porte, cresce la voglia di mare ed è arrivato il tempo di sfatare i troppi luoghi comuni come se alcune attività sportive fossero elitarie.

A fare giustizia sono innanzi tutto i numeri: In Calabria gli appassionati della vela e del windsurf sono circa cinque mila e crescono ogni anno di più. L’impennata del tesseramento alla Federazione Vela è stato il 2010 e il presidente regionale Avv. Fabio Colella lo giustifica con l’incremento di alcuni progetti come “vela scuola” gestito con il Ministero della Pubblica Istruzione e la nascita di nuove società, oltre al rinnovato interesse generale per la pratica della vela, iniziando dalle derive.

Reggio e Lamezia, per le condizioni del vento, sono meta preferita da coloro che praticano lo skitesurf e da tutta Italia, giornalmente, sono presenti centinaia di atleti che raggiungono le nostre coste più specializzate per questa deriva. Ma veniamo alla manifestazione dell’Open day che si è svolta al Circolo Velico e della proposta di un mese di mare con nuove esperienze. Non più solo vela, ma una appropriarsi del mare come facevamo da bambini, cinquantanni fa, ai tempi del Lido Comunale. Tuffarci in mare, pescare, esplorare i fondali ,uscite in mare su imbarcazioni a vela , singole e collettive. Conoscere anche e principalmente la sicurezza in mare ed ecco perché stamani è stata presente la Capitaneria di Porto con il Comandante Barbagiovanni e l’assessore allo Sport del Comune Curatola. Il Circolo Velico Reggio intende in questi corsi dare un ordine, un percorso formativo e di divertimento con istruttori specifici per dare una formazione a 360°.

“Cinque giorni alla settimana di vela, meteo, arti marinaresche, windsurf e tutto quello che può offrire il mare. I ragazzi saranno seguiti da un istruttore di scuola vela e per ogni attività da un esperto. Saranno tutti tesserati alla Federazione Italiana Vela e se lo desiderano a fine corso ci saranno i corsi di perfezionamento. I bambini – aggiunge il tecnico federale Claudio Spanò – iniziano all’età di sei anni con una attività al confine tra lo sport e il gioco, e per loro, che sono istintivi, il contatto con il mare e il vento è naturale e facile”.

Per i più grandi vi è il Laser, il 555fiv, il Laser 16. Tutto in una cornice che è quella del Circolo Velico che vuole dare alle famiglie e ai giovani una serena partecipazione. Il Panathlon Club International curerà gli aspetti legati ad una sana crescita sportiva nel rispetto dello sviluppo dei giovani e nel rispetto dell’etica sportiva.

Circolo Velico Reggio