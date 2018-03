Corigliano. Antonio Pezzo nominato coordinatore cittadino del PD

Corigliano Calabro (Cosenza). Sarà l’avvocato Antonio Pezzo a guidare, in qualità di coordinatore cittadino, il Partito Democratico di Corigliano fino alla celebrazione del congresso. Membro dell’assemblea cittadina, la sua nomina è scaturita da una maggioranza molto ampia di consensi esplicitatisi nel corso delle varie riunioni organizzate da Bruno Villella, coordinatore provinciale. E’ lo stesso Villella ad annunciare la nomina con una nota in cui si legge: “Si chiude così una fase delicata alla vita del partito di Corigliano e se ne apre una nuova nella quale il PD è impegnato ad esercitare la sua importante funzione al servizio della città. Dovremo mettere in campo tutta la nostra forza, impegnare le nostre capacità ed energie, per porci in sintonia con tutte le forze sane, e con la forte spinta di cambiamento e di rinnovamento così largamente presente in città. Occorre fare vivere il progetto di costruzione del PD con l’ esigenza di crescita e sviluppo di questo territorio che è area di eccellenza per l’intera regione. E’ la malapolitica la responsabile del degrado e dei ritardi, il nostro partito deve essere in prima linea per batterla e per offrire una alternativa credibile. Con questo impianto e tali finalità discuteremo insieme, su come strutturare al meglio il nostro Partito, senza chiusure, perché sapremo intrecciare i contenuti che riguardano la forma del Partito, con i grandi temi inerenti il destino di Corigliano, a partire dalle necessità dell’oggi, ovvero di come si chiude, nel più breve tempo possibile, la pagina più nera della storia politica della città, che ha portato allo scioglimento del Consiglio Comunale per gravi inquinamenti mafiosi. E’ compito del PD indicare il futuro con equilibrio, saggezza e senso di responsabilità per fare vincere le forze migliori che rappresentano tutta Corigliano”.