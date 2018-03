Cosenza. Assessore De Rosa ad incontro con assessori alle politiche sociali della Provincia

Cosenza. L’Assessore alla solidarietà e coesione sociale di Palazzo dei Bruzi Alessandra De Rosa, ha partecipato questa mattina, nella Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia all’incontro, voluto dal Vice Presidente dell’Amministrazione Provinciale Domenico Bevacqua, titolare anche della delega alle politiche sociali, recentemente assegnatagli dal Presidente Oliverio, per un confronto a più voci tra tutti gli assessori al welfare dei comuni della provincia di Cosenza. “Dall’incontro con il Vice Presidente Bevacqua e gli altri colleghi assessori – ha sottolineato l’Assessore Alessandra De Rosa – sono scaturite idee, proposte e suggerimenti per fare fronte comune rispetto alle diverse emergenze sociali che, in questo particolare momento storico, rischiano di essere acuite dalla crisi economica in atto. Come Comune di Cosenza – ha proseguito la De Rosa – concordiamo pienamente con la necessità di dar vita ad un coordinamento e ad un osservatorio sui servizi sociali in grado di elaborare proposte e strategie che presuppongano, nel corso del tempo, verifiche puntuali e sempre più ampie sinergie istituzionali. Quello di oggi – ha detto ancora l’Assessore Alessandra De Rosa – è un primo importante passo verso la costruzione di una rete nella quale un ruolo assolutamente non marginale dovranno avere le associazioni e le organizzazioni di volontariato, anche alla luce della nuova legge che si appresta ad essere varata a livello regionale e che si candida a diventare utile e necessario strumento normativo per riconoscere da un lato la nuova autocoscienza del volontariato e dall’altro per contribuire a sostenere lo sviluppo di quelle reti della solidarietà che nella nostra regione si sono radicate, fino a rappresentare un tessuto molto forte che deve essere, a sua volta, capace di interfacciarsi con il resto del Paese.”