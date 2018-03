Crotone. Polizia arresta incensurato per detenzione illegali di armi e munizionamento

Crotone. Questo pomeriggio nell’ambito di servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore di Crotone, personale della Squadra Mobile con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Sud di Sidemo, ha effettuato numerosi posti di controllo, identificazione di persone e perquisizioni personali e domiciliari. Nel corso di una di queste, all’interno di una abitazione della zona sud della città, sono stati rinvenute armi, munizioni, artifici pirotecnici e due piantine di marijuana alte circa un metro.

In particolare sono stati ritrovati abilmente occultati in un sottotetto, dell’abitazione di F.F., di 23 anni, incensurato: una pistola Beretta calibro 7,65, un fucile a canne mozze calibro 16 con matricola abrasa, un centinaio di proiettili calibro 7,65 marca GFL, numerose cartucce per fucile da caccia calibro 16 marca e calibro 12, nonché un vaso di grosse dimensioni contenente due piantine di marijuana di circa un metro e 5 pacchi di artifici pirotecnici. Il giovane, alla luce di tali ritrovamenti è stato arrestato per i reati di detenzione illegale di armi anche clandestine e relativo munizionamento, e dopo le formalità di rito condotto presso la Casa Circondariale di Crotone.