Regione. La V Commissione al lavoro per eliminare le norme del Regolamento incoerenti con lo Statuto

Reggio Calabria. La quinta Commissione consiliare “Riforme e Decentramento”, presieduta da Mario Magno (Pdl), ha deciso di aggiornare i propri lavori al 25 luglio prossimo. In apertura della seduta, il presidente dell’organismo, ha anticipato una serie di proposte di modifica ed integrazione al Regolamento del Consiglio regionale finalizzate ad eliminare dallo stesso le norme non del tutto coerenti con lo Statuto regionale vigente. Nella prossima riunione, si entrerà inoltre nel merito delle proposte normative e degli emendamenti il cui termine di presentazione è fissato per venerdì 22 alle ore 12.00