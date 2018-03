Bagnara. Un operaio 41enne è morto in un cantiere dell’A3

Bagnara Calabra (Reggio Calabria). Vincenzo Gargiulo, operaio napoletano di 41 anni, ha perso la vita stamattina in un incidente sul lavoro verificatosi nell’area del cantiere sull’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria in località Ulivarella di Bagnara Calabra. Sulla scorta di quanto emerso dai primi riscontri, la vittima, in servizio presso l’azienda Castaldi, che si sta occupando delle opere di riammodernameno dell’arteria autostradale, è stata fulminata dopo che il braccio della gru a bordo della quale si trovava per trasportare alcune travi, ha colpito un cavo ad alta tensione. Sul luogo sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Villa San Giovanni.