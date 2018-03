Ciclismo. Tour de France, Cavendish firma il bis davanti a Petacchi. Wiggins addio al Tour

Chateauroux (Francia). Tappa strana la settima frazione del Tour de France. Si partiva da Le Mans, tempio della 24 ore, e ti aspetti che in gruppo si polverizzino i 218 km fino a Chateauroux. E invece quella che esce fuori è una tappa che sfora tempi televisivi e programmi, causa vento contrario che ha abbattuto la media. Frazione strana anche perché, in classifica, non doveva decidere nulla, rimandando le prime schermaglie alla giornata di domani, con l’arrivo in salita di Super Besse. E invece anche in ottica classifica generale la settima tappa ha sentenziato verdetti pesanti e inattesi: fuori Wiggins, nel senso che se ne torna a casa dopo una caduta a 40 chilometri circa dall’arrivo. Ritardo pesante per Horner, altro uomo della Radio Shack che, dopo aver perso Brajkovic e subìto il ritardo ieri di Leipheimer, oggi ha visto la sua terza punta affossata nelle speranze di podio a Parigi. Kloden, l’ultimo dei quattro Radio Shack rimasto con ambizioni di classifica generale, farebbe bene ad anticipare l’arrivo a Lourdes, vista la sfortuna che sembra bersagliare la formazione americana. In mezzo a tante stranezze, la tappa da Le Mans a Chateauroux ha regalato anche le solite due conferme: la fuga-fiume di giornata e la volata di Mark Cavendish. Subito dopo il via, come ormai consuetudine, va via la fuga con Delage, Talabardon, Meersman e Perez Urtasun: oltre 8′ di vantaggio sul gruppo che non si preoccupa minimamente di andarli a riprendere. L’avventura dei quattro al comando si spegne in maniera naturale, fisiologica, attesa, come accade in una giornata caratterizzata dal vento e da un arrivo che deve essere in volata. Operazioni per la volata che iniziavano senza Tyler Farrar, coinvolto nella stessa caduta che ha eliminato Wiggins, rallentato Horner, minacciato Vinokourov, poi rientrato sul gruppo principale. Gruppo compatto ai meno 12, con il treno Htc a tenere davanti Cavendish e quello blu fucsia a dare morale e sostegno ad Alessandro Petacchi. Volata accesa da Greipel, ex apripista dell’inglese dell’Isola di Man, che partiva lungo e riusciva a tenere fin sotto lo striscione del traguardo. Teneva sì, ma solo la terza posizione. Perché chi ne aveva di più per agguantare la vittoria era Cavendish, con Petacchi sulla ruota che al fotofinish per una manciata di centimetri anticipava Greipel, per un risultato che ridà morale allo spezzino. Domani si inizia a salire sulle prime montagne vere, non dovrebbero esserci distacchi eclatanti, ma la classifica certamente si muoverà. Contador non può attendere.

Fabiano Polimeni