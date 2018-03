Africo. Concluso il progetto “Don Milani2”

Africo (Reggio Calabria). Si è concluso con un momento di festa il progetto “Don Milani2” nei locali della fondazione Exodus di Don Mazzi ad Africo. L’iniziativa progettuale contro la dispersione scolastica, voluta fortemente da Don Mazzi e con il supporto del partito Italia dei Valori nella persona del suo presidente Antonio Di Pietro, ha dato dei risultati che hanno dimostrato ampiamente come attraverso metodi alternativi nell’ambito della istruzione scolastica si possano soddisfare le esigenze di soggetti in difficoltà. All’incontro di chiusura di fine anno hanno partecipato esponenti provinciali del partito ed il capostruttura del Consigliere regionale IdV Giuseppe Giordano, avvocato Giuseppe Minniti. Quest’ultimo, nel suo breve intervento ha trasmesso un saluto ai partecipanti ed a nome dell’onorevole Giordano ha ringraziato gli operatori della fondazione Exodus, in particolare il dottor Pasquale Ambrosino e la dottoressa Anna Aspesi che hanno partecipato al progetto. Nel messaggio inviato da Giordano, lo stesso ha rimarcato il contributo fondamentale dei ragazzi che hanno partecipato al progetto e che hanno superato le prove d’esame. “I dati evidenziati – ha ricordato Giordano nella sua missiva – confermano la valenza del progetto “Don Milani2” che ha permesso un raccordo sinergico fra le istituzioni scolastiche e gli organismi sociali. Mi auguro che l’iniziativa possa proseguire anche negli anni a venire non solo con il supporto del partito Italia dei Valori, ma anche attraverso il finanziamento degli organismi pubblici, in quanto la valenza progettuale dell’iniziativa è chiara: non esistono solo i soggetti in difficoltà, ma anche le istituzioni che non sanno offrire risposte adeguate ai bisogni.