Hospice “Via delle Stelle”. Paris (Reggio Futura): “Confortanti le prospettive che si sono aperte”

Reggio Calabria. “E’ con sincero apprezzamento che accolgo la notizia della positiva definizione delle problematiche che hanno riguardato, negli ultimi anni, l’Hospice ‘Via delle Stelle’”. Con queste parole il capogruppo di Reggio Futura in Consiglio Comunale, Nicola Paris, commenta le ultime notizie che hanno interessato la struttura del rione Modena. “Le recenti dichiarazioni rilasciate da Tilde Minasi, rappresentante del Comune in seno all’appena avviata Fondazione, nonché vicepresidente della stessa – aggiunge il consigliere – non possono non confortarci per le prospettive che si sono aperte affinché l’Hospice possa lavorare ed operare serenamente per il bene dei pazienti e per rendere un servizio utile all’intera comunità reggina. Un percorso nel quale ha assunto un ruolo fondamentale la sensibilità dimostrata dalla Regione Calabria e dall’allora Commissario Straordinario dell’Asp, Rosanna Squillacioti, che oggi ricopre l’incarico di Direttore Generale. E’ importante – prosegue Paris – sostenere, ove possibile, quelle realtà che rappresentano un’eccellenza nel panorama sanitario, e non solo, del nostro territorio. Così come – evidenzia ancora il consigliere comunale – è fondamentale la sinergia tra Enti affinché determinati traguardi, dai quali si genera un benessere comune, vengano raggiunti, proprio come avvenuto nella questione della struttura. Quest’ultima ha costituito, nel tempo, un esempio in termini di professionalità e assistenza: nonostante le difficoltà il personale ha sempre lavorato con abnegazione per tutelare il malato e sostenere, in un momento delicato, anche le famiglie dei degenti. Alla luce del loro altruismo, non si può non rivolgere un sentito plauso ai dipendenti ed al personale medico, che, con il superamento degli ostacoli sinora registrati, oggi possono guardare con più tranquillità sia al loro futuro professionale che alla crescita dell’Hospice, vero fiore all’occhiello dell’ambito sanitario reggino in particolare per ciò che concerne le cure, il miglioramento degli standard qualitativi della vita del paziente ed anche il supporto psicologico e spirituale”.