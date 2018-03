Giovedì al Villaggio dei Giovani la presentazione di “Esta…siamoci “

Reggio Calabria. Il 14 luglio alle ore 19.00 al Villaggio dei Giovani, sarà presentato il programma estivo delle attività che l’Associazione Attendiamoci O.N.L.U.S., in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria, realizzerà per giovani reggini dal titolo “Esta…siamoci”. Il Villaggio dei Giovani sarà aperto ogni giorno dal lunedì al sabato dalle ore 15,00 alle ore 20,00 a partire dal 18 Luglio 2011. Tante le iniziative messe a disposizione dei giovani della città, in maniera gratuita, tra cui: Laboratori (Arti visive, Pittura Creativa, KajakLAB, Beach Gym). Aree ludico-ricreative (Ping Pong, Calcio Balilla, Air Hockey, Frecette, Calcio al bersaglio, Beach Volley, Beach Tennis, PS3, Kinect, relax). Area Musica (Disponibilità di sala prove attrezzata per gruppi musicali). Eventi serali (Balli Latino Americani, Teatro, Esibizioni live, Concerto musica classica, Karaoke, Pizza party).