F1: Gp Germania. Prove libere con Alonso davanti a tutti

Novanta minuti buoni per provare la nuova mescola sperimentale della Pirelli (variante delle già viste morbide, ndr), novanta minuti buoni per girare sull’asciutto – che sembrerebbe destinato a durar poco, con le previsioni meteo che dicono pioggia -, novanta minuti buoni per avere la conferma di una Ferrari competitiva. E’ questo il poco che si può ricavare dalla prima sessione di prove libere del gran premio di Germania al Nurburgring. Si torna alla situazione regolamentare ante-Silverstone, in tema di diffusori soffiati, e i primi giri di libere dicono che non c’è paura in Ferrari, che non è stato figlio del caso il risultato inglese, che, insomma, anche qui si può continuare a essere aggressivi, metter pressione alla Red Bull, provare la rimonta. In testa c’è Fernando Alonso, che ha suddiviso la sessione in due parti, provando a lungo con le gomme primes (le medie di colore bianco, ndr) nella prima parte per poi realizzare il miglior tempo con le gomme morbide, in questo venerdì con la mescola sperimentale della Pirelli che dovrebbe garantire maggior durata rispetto alla specifica usata finora, ma che non sarà usata in gara. 1’31”894 è il crono di riferimento della mattinata, con lo spagnolo unico a scendere sotto il muro del 1’32”, seguito da vicino dalle due Red Bull con Webber davanti a Vettel, poi, Massa, Hamilton, Button, Rosberg, Sutil, Hulkenberg e Schumacher a chiudere la top ten.

Nell’affinare il setup delle monoposto tutti hanno sperimentato problemi in frenata, con numerosi bloccaggi in particolare alla prima curva, il tornante in discesa. Tra le due mescole, le medie e le morbide, poi, c’è stato un divario di oltre 1”5 nei tempi di Alonso, che ha realizzato 1’33”586 con le medie e 1’31”894 con le morbide. Poco altro da segnalare, se non che in Lotus al posto di Trulli correrà Chandhok: per l’italiano garantito il rinnovo contrattuale nel 2012, per il gruppo malese una bella valigia di soldi e sponsor da parte dell’indiano.

Oggi alle 14:00 seconda sessione di libere di questo venerdì tedesco, tra i boschi e la storia della Nordschleife.

Fabiano Polimeni

Tempi prove libere 1