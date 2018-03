Corribianco: ritorna Ezekiel Kemboi, campione Olimpico e Mondiale dei 3000 siepi

Bianco (Reggio Calabria). Al meeting di Monaco (22 luglio 2011) ha sbriciolato il proprio personale stabilendo la quarta prestazione di tutti i tempi. Bianco e la terra di Calabria hanno colpito ancora nel segno tanto che, per la decima edizione della Corribianco, che si terrà il 6 agosto, dopo l’esperienza vissuta lo scorso anno, ha deciso di ritornare – e lo aveva promesso – Ezekiel Kemboi. L’atleta keniano, specialista dei 3000 siepi, ha conquistato in questa specialità l’alloro olimpico ad Atene nel 2004 e il titolo mondiale a Berlino nel 2009. Kemboy, che sta preparando i Mondiali che si terranno in agosto a Degau, ha scelto la Corribianco inserendola nel suo percorso di preparazione in vista dell’importante rasseggna continentale dove difenderà il titolo conquistato a Berlino. Kemboi il 22 luglio scorso al meeting di Monaco è stato protagonista di una gara strepitosa, stabilendo il nuovo primato personale, 7’55’76, sbriciolando quello precedente (7’58”85), e facendo segnare la quarta prestazione di tutti i tempi. Alla fine nella gara di Monaco si è piazzato secondo dietro a Kipruto, che ha sfiorato di un centesimo di secondo il record mondiale. Alla luce di questa strepitosa prestazione sarà veramente un onore rivedere sul tracciato di Bianco questo atleta dalla classe eccelsa. L’ufficializzazione dell’ingaggio di Kemboi è stata resa nota in una affollatissima conferenza stampa tenutasi nel Comune di Bianco, alla presenza del sindaco, professor Antonio Scordino e delle massime autorità sportive della regione. Il presidente del comitato organizzativo, Franco Mollica e direttore tecnico, Mario Carone, non hanno nascosto la loro soddisfazione dopo diversi mesi di trattative col manager dell’atleta. Il prossimo 6 agosto, sullo straordinario scenario del lungomare di Bianco non si potrà che essere presenti, per poter ammirare dal vivo l’eleganza di una delle grandi stelle mondiali del mezzofondo veloce. Attenzione perchè, Mario Carone lascia intuire che per Kemboi ci vorrà un avversario di pari valore, quindi, dichiara “potrebbe esserci una ulteriore sorpresa”.