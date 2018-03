Allarme sicurezza. Il sindaco di Rossano incontra i cittadini: “Tolleranza zero per chi fitta in nero”

Rossano (Cosenza). Sicurezza e fiducia nelle istituzioni. Consegnata al sindaco Giuseppe Antoniotti una lettera, con oltre 350 sottoscrizioni. I cittadini, costituitisi in comitato spontaneo, ribadiscono la collaborazione con le forze dell’ordine per individuare e denunciare atti delinquenziali e di violenza. Solo prevenzione. Nessuna ronda. Intensificati i controlli fiscali su chi affitta case in nero. Nuovi controlli ieri notte. E’ quanto è emerso dall’incontro proficuo, svoltosi stamani in sala Giunta, tra il Primo Cittadino ed una nutrita rappresentanza di residenti del centro storico, costituitisi in comitato spontaneo. Tra i presenti, anche la consigliere comunale Adele Olivo. Nel corso della riunione, i residenti della città alta hanno spiegato lo stato di insofferenza e di paura, aggravatosi nelle ultime settimane con il ripetersi di atti di violenza e furti nelle case, ad opera perlopiù di cittadini non italiani. Il comitato si è fatto portavoce di istanze ed esigenze diverse: da una presenza maggiore delle forze dell’ordine all’avvio di intensivi controlli verso contribuenti, enti, ed associazioni che affittano appartamenti, in nero a cittadini stranieri, comunitari e non e senza alcuna denuncia. Tutti si sono detti disponibili, sin da subito, ad intensificare la collaborazione con Amministrazione comunale e forze di polizia, al fine di segnalare eventuali atti che, direttamente e indirettamente, minano sicurezza e serenità sociali. Accolgo con soddisfazioni – ha detto il sindaco Giuseppe Antoniotti – lo spirito collaborativo dei cittadini del centro storico. La situazione complessiva, da tempo all’attenzione dell’esecutivo, richiede attenzione e sforzi. Insieme alla cittadinanza, riusciremo ad imporre e garantire il rispetto della legalità. È chiaro – questo il monito del Primo Cittadino – che non potranno essere tollerati episodi di violenza o, peggio, di giustizia fai da te. Ciò non fa parte del costume e della civiltà della nostra comunità. Dobbiamo dimostrare di saper fare squadra e di denunciare, alle forze dell’ordine, ogni violazione. Da parte nostra – ha aggiunto – stiamo impegnati a 360°, non lasciando nulla al caso. Nelle ultime settimane abbiamo effettuato numerosi controlli e, grazie all’intervento della Questura, sono state allontanate oltre 20 famiglie irregolari. Continui e incessanti sono, in questo spirito di collaborazione interforze, i contatti con il Prefetto di Cosenza Cannizzaro, che sta seguendo la vicenda rossanese in prima persona e con Carabinieri Polizia e Guardia di Finanza, attraverso le quali segnaleremo alla Procura della Repubblica – ha concluso Antoniotti – tutti gli abusi perpetrati da chi affitta abitazioni senza regolare contratto di locazione. Al termine della riunione, il Sindaco ha incontrato il vicequestore Gerardo Di Nunno, dirigente del locale Commissariato , per confrontarsi sull’ultima operazione di controllo e prevenzione svoltasi ieri notte (lunedì 25) in uno stabile occupato da cittadini stranieri, nel cuore dello Scalo, che ha portato a 6 perquisizioni ed un controllo su circa 15 persone.