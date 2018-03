Operazione Ortro. Carabinieri e Guardia di Finanza sequestrano beni per 15 milioni di euro a prestanome delle cosche di ‘ndrangheta

Reggio Calabria. Dalle prime ore del mattino è in corso un’operazione congiunta dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, per l’esecuzione di un decreto d’urgenza, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia, per il sequestro preventivo di 4 imprese, 4 punti vendita di ottica, un immobile e numerosi conti correnti per un valore di oltre 15 milioni di euro, nei confronti di cinque indagati di essere prestanome delle cosche della ‘ndrangheta operanti nel capoluogo reggino, ai quali è stata notificata anche un’informazione di garanzia.

Le indagini, succesivamente convalidate dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Antonino Lo Giudice, hanno consentito di accertare che le società e gli esercizi commerciali si sono avvalsi nel tempo dell’interesse delle cosche reggine per assicurarsi immediati incrementi delle vendite che hanno fruttato ingenti guadagni.