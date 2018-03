Catanzaro. A “Miss Moda Milena” le congratulazioni di palazzo De Nobili

Catanzaro. Sono state ospitate a palazzo De Nobili, le giovani ragazze che parteciperanno sabato prossimo 30 luglio ore 21, alla manifestazione “Miss moda Milena” che si svolgerà al Parco della Biodiversità. A fare gli onori di casa il vice sindaco, Maria Grazia Caporale, l’assessore Giuseppe Calabretta ed i consiglieri, Giampaolo Mungo e Antonio Corsi. A presentare le ragazze ed i contenuti della manifestazione, i rappresentanti dell’associazione “Francy Music”; Francesca Gariano e Giuseppe Cristiano, i quali hanno ringraziato il sindaco Traversa per l’ospitalità e gli amministratori presenti che hanno voluto testimoniare il loro pieno sostegno all’iniziativa e lo sponsor ufficiale “Linea oda Milena”. Un ringraziamento Gariano e Cristiano l’hanno rivolto anche alla presidente della Provincia, Wanda Ferro, che ha concesso l’uso dell’anfiteatro del Parco. Sottolineato, inoltre, lo spirito che ha animato l’iniziativa quello” di far esaltare il bello di ciò che abbiamo nella nostra città” Il vice sindaco Caporale ha incoraggiato gli organizzatori e le stesse ragazze che parteciperanno alla sfilata sostenendo che “occorre credere nelle potenzialità che la città esprime e soprattutto credere nei giovani”. L’assessore Calabretta ha toccato il tema del rapporto tra pubblico e privato sottolineando come la manifestazione” rappresenti un esempio di sinergia che va incoraggiato” Sullo stesso tenero i messaggi di congratulazione dei consiglieri Mungo e Corsi i quali hanno augurato una continuità della manifestazione in modo da investire e valorizzare “il meraviglioso patrimonio umano fatto di tante giovani non soltanto belle ma anche di elevato spessore culturale e con le idee abbastanza chiare sul loro futuro. Certezze che ci fanno sperare per un futuro migliore della nostra comunità”