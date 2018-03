Giovedì seduta straordinaria del Consiglio provinciale

Reggio Calabria. “Prima della naturale pausa estiva di Ferragosto – dichiara il presidente del Consiglio Antonio Eroi – vi sono delle indifferibili decisioni in merito alle quali i consiglieri provinciali sono chiamati ad esprimersi. Per tali ragioni il Consiglio provinciale tornerà a riunirsi giovedì 4 agosto alle ore 10.00”. La massima assise provinciale discuterà sull’utilizzo delle risorse economiche provenienti dall’avanzo di amministrazione dell’Ente sia in funzione della prevista ricapitalizzazione Sogas, sia al fine di dare seguito alla copertura di debiti fuori bilancio. “In particolare – precisa il presidente Eroi – l’intervento a favore della Società di Gestione dell’Aeroporto dello Stretto ha, in un certo senso, dettato i tempi di questa convocazione. L’intenzione e l’orientamento del Consiglio Provinciale, vanno nella direzione di fornire una rassicurazione ai dipendenti dello scalo reggino. Eventuali mobilitazioni e scioperi, soprattutto in questo periodo ferragostano, provocherebbero disagi e possibili disservizi all’utenza che penalizzerebbero oltremodo le presenze turistiche della nostra provincia. È sotto gli occhi di tutti, infatti, l’intenso lavoro profuso dal presidente Raffa per trovare una possibile soluzione definitiva delle problematiche economico – gestionali insistenti sullo scalo reggino. Nell’attesa di una sostanziale definizione di tale vicenda, il Consiglio intende continuare a fare la sua parte nel migliore dei modi possibile”. “Da queste considerazioni nasce l’ennesima ricapitalizzazione Sogas – chiosa ironicamente il presidente Eroi – con la speranza che sia davvero l’ultima. Fin qui quanto previsto dai primi due dei dodici punti che compongono l’ordine del giorno di questa seduta straordinaria. A seguire, il Consiglio provinciale dovrà esprimersi in merito ad alcune modifiche regolamentari ed inoltre, sempre secondo quanto previsto dall’ordine del giorno, i lavori proseguiranno con il riconoscimento dei debiti fuori bilancio e con la ratifica delle ultime deliberazioni dell’Esecutivo provinciale. “Tra questi atti – sottolinea il presidente Eroi – si evidenzia l’iniziativa della Giunta Raffa relativa al trasferimento delle somme necessarie per dare seguito al PSR 2007/2013 PIAR della Provincia di Reggio Calabria, i cui benefici sono attesi da tempo dal mondo agricolo reggino. Ed ancora, sul fronte delle politiche sociali, le modifiche al Regolamento per l’erogazione di interventi assistenziali in favore delle persone disabili sensoriali dell’udito e della vista”. “Sul versante della Pubblica Istruzione e dell’Edilizia Scolastica, – aggiunge il presidente del Consiglio provinciale – seguirà la presa d’atto della cessione gratuita da parte del Comune di Cinquefrondi del terreno dove sarà realizzato dalla Provincia il Liceo Musicale. Un sicuro dibattito di alto profilo politico animerà, infine, la discussione del Consiglio chiamato ad esprimersi in merito all’ipotesi della Commissione Europea di cancellazione dal Progetto di Bilancio Comunitario per il 2020 , del “Corridoio 1 Berlino – Palermo” che dovrebbe completarsi appunto con la realizzazione del Ponte sullo Stretto”. Tra gli ordini del giorno conclusivi quello contro l’aumento del costo del pane inserito dalpPresidente Eroi su richiesta del Consigliere Provinciale Longo. Come si può facilmente notare, – conclude A Eroi – l’Ufficio di Presidenza sin dalle prime riunioni consiliari sta rispettando l’impegno assunto già in occasione del nostro insediamento, peraltro condiviso anche dalpPresidente Raffa, ovvero quello di dare una assoluta centralità al ruolo del Consigliere Provinciale nella vita politica dell’Ente.