Isola Capo Rizzuto. Scontri tra migranti e forze dell’ordine: occupata la Ss 106

Isola di Capo Rizzuto (Crotone). Tafferugli tra forze dell’ordine e migranti ospiti del Centro di accoglienza richiedenti asilo di Isola Capo Rizzuto sono iniziati nel tardo pomeriggio nei pressi dell’edificio e sulla strada statale 106, occupata anche in questi minuti dai cittadini extracomunitari. Il dissenso è stato scatenato a causa della lentezza nelle procedure di concessione del diritto d’asilo richiesto. Gli uomini delle forze dell’ordine, oggetto di un fitto lancio di bottiglie e pietre, hanno caricato più volte le decine di manifestanti nell’intento di mettere fine alla contestazione. Colpito alla testa, un agente di polizia, tra i cinque feriti negli scontri, ha riportato le lesioni più gravi e de è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Un veicolo della polizia, in sosta all’interno della struttura, è stato dato alle fiamme. Diverse altre vetture delle forze dell’ordine, oltre ad un camioncino della società che gestisce il vicino aeroporto, hanno patito ingenti danni. Due dei protagonisti della rivolta sono stati tratti in arresto, mentre carabinieri e polizia vigilano nella zona attorno al centro d’accoglienza nel timore che gli scontri, al momento interrottisi, possano riprendere.