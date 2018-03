Venti aziende calabresi partecipano alla “Settimana Italiana” a Francoforte

Francoforte (Germania). Ha aperto i battenti lo scorso trenta luglio a Francoforte la terza edizione della “Settimana Italiana”, importante evento di promozione del “Made in Italy” che vede tra i partecipanti del Belpaese venti aziende calabresi del settore dell’agro-alimentare e dell’artigianato di eccellenza. La manifestazione – informa una nota dell’ufficio stampa della giunta regionale – costituisce occasione di incontro per lo sviluppo dei rapporti tra imprese italiane e operatori tedeschi, nonché vetrina privilegiata per la presentazione al grande pubblico delle eccellenze turistiche, del design e dell’enogastronomia del nostro Paese. La partecipazione delle aziende calabresi è stata promossa dalla Regione Calabria – Assessorato Programmi Speciali U.E., Politiche Euromediterranee, Internazionalizzazione, Cooperazione tra i Popoli, Politiche per la Pace – e la Camera di Commercio Italiana in Germania, attraverso il supporto tecnico e operativo di Unioncamere Calabria, e rappresenta un’occasione importante per presentare il territorio calabrese e i suoi prodotti tipici agli operatori di mercato e al grande pubblico tedesco. L’evento, che si svolge nella piazza di Hauptwache, crocevia dello shopping e centro mondano della città di Francoforte, si concluderà il sette agosto. Gli organizzatori prevedono circa cinquecentomila persone che visiteranno gli stands durante la durata di tutto l’evento Le aziende calabresi con i prodotti tipici della nostra tradizione, tra tutti vino, olio e formaggi, contribuiranno a far “conoscere o riscoprire i sapori della “dieta mediterranea”, entrata a far parte del patrimonio culturale immateriale Unesco, con l’auspicio che questo contribuirá certamente ad approfondire la conoscenza reciproca tra Italia e Germania ed a rafforzare i legami che da lungo tempo uniscono le rispettive culture” come ha ricordato recentemente Cristiano Cottafavi, Console Generale d´Italia. Durante la “Settimana Italiana” è previsto un ricco programma di intrattenimento con spettacoli e concerti, e un viaggio culinario per gli amanti della buona cucina: un numero selezionati di ristoranti italiani di Francoforte presenterà, menù prelibati delle diverse regioni italiane. La partecipazione all’evento della Settimana Italiana a Francoforte è una delle attività previste nell’ambito del Progetto Paese Germania promosso dalla Regione Calabria con l’obiettivo di rafforzare la presenza della Calabria nel mercato tedesco, passando attraverso la realizzazione di azioni di marketing territoriale per la valorizzazione dell’immagine del territorio calabrese in Germania, al fine di incentivare la realizzazione di investimenti diretti e indiretti in Calabria, oltre a delle missioni imprenditoriali con imprese acquirenti tedesche che visiteranno il territorio calabrese nel mese di settembre