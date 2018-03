Rossano. Un nuovo numero per segnalare disagi e disservizi

Rossano (Cosenza). Lunedì, 8 agosto 2011 – Assistenza al cittadino, attivo un nuovo numero telefonico per la segnalazione dei guasti. Da oggi e per tutto il periodo estivo, contattando lo 0983/514161 tutti gli utenti potranno segnalare agli Uffici comunali preposti eventuali disagi e disservizi. Il nuovo numero telefonico è stato attivato in sostituzione dello 0983/514185 momentaneamente sospeso per un guasto sulla linea di trasmissione. All’utenza 0983/514161 risponderanno gli addetti dell’Ufficio Protezione Civile che sapranno dare risposte istanze dei cittadini. Con l’occasione l’Amministrazione comunale si scusa con quanti, residenti e turisti, negli ultimi giorni non abbiano potuto usufruire del servizio.