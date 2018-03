Montauro. Fanno uno scippo e fuggono in auto, due arrestati e un denunciato

Montauro (Catanzaro). Nella serata di mercoledì una pattuglia dell’aliquota radiomobile di Soverato, unitamente ai carabinieri della Stazione di Gasperina, hanno tratto in arresto in flagranza di reato Nicola Stratoti di 28 anni e Danilo Viscomi di 26 anni, e deferito in stato di libertà L.V. di 28 anni, tutti residenti a Gasperina, per aver commesso uno “scippo” ai danni di una passante a Montauro. La donna vittima del furto stava passeggiando lungo la via Marina, quando, come la più classica delle scene da film, è sbucato dalle sue spalle uno dei due arrestati che con un’azione fulminea le ha sottratto con violenza la borsa che la donna portava con sé, dandosi alla fuga. Contestualmente la vittima ha visto transitare a forte velocità un’autovettura con due persone a bordo cui la malcapitata con un gesto istintivo ha cercato di chiedere aiuto, scoprendo che si trattava di complici del ladro, poiché raggiunto il fuggitivo, hanno rallentato la corsa permettendogli di tuffarvisi dentro al volo e riprendendo la fuga ad alta velocità. La donna ha allertato immediatamente il 112 della Compagnia di Soverato, dando l’allarme ed una sommaria descrizione dell’autovettura, nonché di uno dei malviventi. La centrale operativa dei Carabinieri, a questo punto, ha diramato prontamente le ricerche e con un’abile e istantanea attività d’indagine, è riuscita a risalire all’identità di uno dei soggetti e nel giro di pochi minuti a localizzare l’intero trio intento ad acquistare stupefacenti con il provento dello scippo. I tre, alla vista delle gazzelle dei Carabinieri, hanno tentato di disfarsi, buttandole dal finestrino, di diverse carte di credito e bancomat, frutto dello scippo. I militari son riusciti, però, ad arrestare la fuga dei malviventi bloccando l’autovettura e, oltre a recuperare le carte di cui si erano disfatti poco prima, hanno rinvenuto sul mezzo diversi effetti personali della donna scippata, oltre che una dose di sostanza stupefacente dl tipo “kobrett”, acquistata poco prima. I tre individui sono stati accompagnati presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Soverato per gli accertamenti di rito. Due di loro sono stati dichiarati in stato di arresto per concorso nel reato di furto con strappo, il terzo è stato denunciato in stato di libertà. Gli arrestati, su disposizione dell’autorità giudiziaria, hanno trascorso la notte presso le camere di sicurezza della CompagniaCcarabinieri, in attesa del giudizio per direttissima che si è tenuto nella tarda mattinata di oggi, al termine del quale il giudice del Tribunale di Catanzaro ha convalidato gli arresti.