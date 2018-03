Il Tropea Film Festival salpa verso la V edizione

Tropea (Vibo Valentia). Tutto è pronto ormai per la serata del 17 agosto 2011 che vedrà l’inaugurazione di questa V edizione del Tropea Film Festival, la grande manifestazione cinematografica diventata ormai un appuntamento fisso dei programmi dell’estate tropeana e della Calabria. Il festival, da un punto di vista organizzativo, mollerà gli ormeggi il 17 mattina nella Sala Consiliare del Comune di Tropea dove, alla presenza del Sindaco Prof. Gaetano Vallone, del Presidente Bruno Cimino e della stampa si terrà la cerimonia della consegna a tutti i membri della Giuria del materiale e del regolamento. La Giuria di questa V edizione sarà guidata da Paolo Sassanelli, attore, regista e musicista, coadiuvato dal Vice Pietro Romano, attore del teatro romanesco, e dal Garante Prof. Giuseppe Mazzitelli. Alla serata d’inaugurazione, presenziata dal Sindaco di Tropea, dagli Assessori e da varie personalità del mondo dello spettacolo, verrà consegnato il Premio “Contro la violenza alle donne” ai registi Giacomo Rebuzzi e Jessica Cavallo per il cortometraggio “Te la ricordi Francesca Lupo?”, sostenuto dalla Provincia di Roma, Solidea, Differenza Donna, Regione Calabria – Assessorato alle Politiche Sociali, Attivamente Coinvolte. Inoltre, nella Sezione Speciale “Corti Dedicati al Mare” sarà premiato il docufilm “Mare senza riva”, regia Maria Tarzia e Maurizio Marzolla ed il videoclip “N” di Alessandro Leone ed Emanuele Bonaventura con Francesca Pugliese e Gustavo Leone. La serata sarà allietata da una delle eccellenze canore calabresi, Elisabetta Currà che si cimenterà nell’esecuzione di celebri colonne sonore di film. Il programma del 17 agosto prevede anche la proiezione dei 29 trailer dei film finalisti e, come di consueto, il countdown di mezzanotte con il brindisi di inaugurazione con il pubblico presente al quale parteciperà il Sindaco di Tropea e il Governatore della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti. L’ingresso al Tropea Film Festival, che si svolge al Teatro del Porto, è gratuito.