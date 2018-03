La Regione riordina le fondazioni culturali

Catanzaro. “Le Fondazioni e le Associazioni rappresentano strumenti importanti per promuovere la cultura, come fattore di sviluppo economico e di contrasto alla “‘ndrangheta. Appunto per questo devono produrre utili iniziative per tutta la regione”. Con queste parole l’Assessore Regionale alla Cultura Mario Caligiuri – informa una nota dell’ufficio stampa della Giunta – ha commentato una proposta di legge della Giunta che prevede l’abrogazione delle norme che prevedevano per quattro fondazioni e associazioni la possibilità di ricevere finanziamenti dalla Regione. Si tratta delle Fondazioni Fortunato Seminara, Odyssea, Associazione Teatro Calabria e Centro Studi Melissa, praticamente il 10% degli organismi culturali riconosciuti con legge regionale. Dopo l’approvazione da parte della Giunta, la proposta dovrà essere esaminata prima dalla Terza Commissione e poi dal Consiglio. Già nel corso del primo incontro con le 41 fondazioni e associazioni calabresi riconosciute, svoltosi nel settembre scorso, Caligiuri aveva comunicato la volontà, nell’ottica di un decisivo rilancio del settore delineato dal Presidente Scopelliti, di avviare una ricognizione sulla loro effettiva operatività. Analoga verifica è stata effettuata con le associazioni iscritte nell’albo regionale, che sono oltre 800. A settembre verrà reso noto l’elenco di quelle che sono rimaste nell’albo e di quelle rimosse. Appunto per fare conoscere e mettere in rete in tutta la Calabria le attività e i risultati conseguiti dalle Fondazioni, che nel corso degli anni hanno ricevuto ingenti risorse pubbliche, è stata promossa la “Settimana delle Fondazioni”. Nel mese di settembre ci sarà un incontro per comunicare i finanziamenti di oltre 600.000 euro che sono stati indirizzati verso 29 progetti presentati dalle Fondazioni e Associazioni per attività svolte nel 2010 e nel 2011. Nella stessa occasione si metterà a punto il programma della “Settimana delle Fondazioni” che si svolgerà in autunno. Altra iniziativa realizzata nel frattempo dall’Assessorato alla Cultura è stato il censimento del patrimonio librario presente nelle biblioteche delle fondazioni calabresi, finora poco conosciuto e che confluirà a livello informativo all’interno del sistema bibliotecario regionale nel sito www.bibliotechecalabria.it. Infine, Caligiuri sta lavorando, d’intesa con il Presidente Scopelliti e l’Assessore al Bilancio Mancini, per verificare la possibilità di istituire un fondo di garanzia a sostegno delle imprese culturali, che, in questo momento difficile, potrebbe essere molto utile per tutto il settore. L’obiettivo del provvedimento approvato nell’ultima Giunta è quello di concentrare e ottimizzare le risorse regionali e europee sulle realtà in grado di sostenere progetti di qualità che siano produttivi per tutti i territori della regione, con ricadute misurabili dal punto di vista sociale, culturale ed economico”.