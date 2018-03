Ionadi. Abusivismo, in 5 denunciati dai Carabinieri

Ionadi (Vibo Valentia). Un palazzo di tre piani, dell’estensione di 2.500 mq e del valore di ben 500 mila euro è stato sequestrato dagli uomini della Compagnia Carabinieri di Vibo Valentia nella popolosa frazione Vena del comune di Ionadi. Ad agire sono stati i militari della Stazione Carabinieri di Filandari che, nell’ambito di una serie di controlli sul rispetto delle normative edilizie nella giurisdizione, hanno accertato come progettista, proprietario, direttori dei lavori e titolare della ditta incaricata di realizzare l’opera, avessero costruito l’immobile in difformità ai progetti depositati presso i competenti uffici. Immediato il sequestro della struttura e la denuncia dei 5, tutti professionisti della provincia, con l’accusa di abusivismo edilizio. Nonostante la bella stagione sia in pieno svolgimento continuano i servizi degli uomini dell’Arma per contrastare il fenomeno dell’abusivismo edilizio che, spesso, proprio approfittando del periodo estivo e delle favorevoli condizioni atmosferiche, subisce un significativo incremento proprio nelle settimane centrali dell’estate.