Ricoverata in ospedale, ruba bancomat a infermiera, arrestata dalle Volanti

Reggio Calabria. Nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio disposta dal Questore di Reggio Calabria, Carmelo Casabona, intensificata nel corrente periodo estivo, personale della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico diretto dal vice questore aggiunto Giuseppe Pizzonia con la collaborazione del commissario capo Giuseppe Giliberti, ha tratto in arresto una donna per furto.

Alle ore 8.30 del 14 agosto personale della Polizia di Stato in servizio di “Volante” ha effettuato un sopralluogo, a seguito di chiamata al “113” per furto consumato all’interno della Comunità Terapeutica sita in località Sant’Alessio in Aspromonte: sul posto gli agenti hanno constatato che due armadietti in uso agli infermieri erano stati forzati ed un bancoposta di un infermiera era stato asportato. Durante il quotidiano “giro visite” però, un’infermiera aveva notato, nascosta nel reggiseno di una paziente, una carta magnetica tipo bancomat.

Prontamente informati, gli agenti hanno identificato la donna in Carla Orabona, 32enne pluripregiudicata e già domiciliata presso la Comunità Terapeutica sita in località Sant’Alessio in Aspromonte. La donna è stata arrestata per furto e il pm di turno ne ha disposto la detenzione presso la medesima struttura sanitaria.