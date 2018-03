Giovedì sera omaggio al poeta e scrittore Raffaele Sammarco

Reggio Calabria. Promosso congiuntamente dall’Associazione Culturale Anassilaos e dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria si terrà giovedì 25 agosto alle ore 21,00 presso il Chiostro di San Giorgio al Corso l’omaggio al poeta e scrittore reggino Raffaele Sammarco nell’80° anniversario della morte. A parlare della figura complessa di Raffaele Sammarco sarà la professoressa Francesca Neri. Raffaele Sammarco nasce a Varapodio il 14 ottobre del 1866 e muore a Reggio Calabria l’8 giugno del 1931. Figura singolare di poeta, scrittore, giornalista, animatore culturale ed insegnate, è stato una delle personalità più significative della vita culturale reggina e messinese nei primi tre decenni del Novecento. La sua vita, con la breve parentesi del servizio militare che lo portò a Napoli, Roma e Verona e la ancor più breve esperienza romana nel 1922 come segretario del Ministro delle Poste e Telegrafi Luigi Fulci nel secondo Governo Facta, si svolse interamente tra Calabria e Sicilia, a Oppido, dove frequentò il seminario, poi a Monteleone per l’esame di licenza ginnasiale, poi Reggio Calabria ed infine Messina dove frequentò la Facoltà di Giurisprudenza. Nella città peloritana conobbe nel 1897 Giovanni Pascoli che lo definì “il forte e pensoso Sammarco” e svolse una intensa attività di conferenziere e di giornalista (fondò e diresse il quotidiano “L’avvenire di Messina e delle Calabrie”) sempre attento alla sua regione per la quale creò l’Associazione “Pro Calabria”. Dopo una breve parentesi di insegnante a Trapani nel 1915 tornò a Reggio da dove non si mosse più fino alla morte.