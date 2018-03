Capistrano. Medico di Vibo fuori servizio salva un ragazzo coinvolto in un incidente stradale

Capistrano (Vibo Valentia). Poco dopo le 16 di oggi il direttore del 118 di Vibo Valentia, il dottor Antonio Telesa ha tratto in salvo a Capistrano un giovane di 16 anni, G.I., che era a bordo dell’automobile del padre che, per motivi al vaglio degli inquirenti, è sbandata finendo la sua corsa in fondo ad un burrone. Un familiare del ragazzo, che dispone di un’ambulanza privata, ha avvisato il dottor Telesa che, nonostante fosse fuori servizio, si è precipitato sul posto prestando gli aiuti necessari alla vittima. Al momento in cui è arrivato il medico, il giovane, che aveva un profondo taglio in testa, stava perdendo molto sangue dalla bocca e dal naso ed era in preda ad attacchi epiletticie e respiratori. Il dottor Telesa, prima ancora che atterrasse l’eliambulanza, utilizzando gli attrezzi che aveva a portata di mano, lo ha intubato e posto in condizioni che ne tutelassero la vita appesa ad un filo. Quando è giunto l’elicottero che si è fermato nei pressi dell’incidente, il responsabile del 118 di Vibo ha trasportato il giovane fino al luogo in cui il velivolo era in sosta e da cui poi è ripartito per raggiungere l’ospedale “Pugliese” di Catanzaro. Le sue condizioni permangono gravi a causa delle rilevanti conseguenze prodotte dal’incidente, ma grazie all’intervento del medico può lottare per la vita. Il padre, che stava guidando l’autovettura, ha riportato lievi ferite.